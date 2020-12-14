66-летний житель юго-восточной турецкой провинции Мардин превратил свалку в лес, посадив тысячи саженцев.

Шейхмус Эргиноглу покупает саженцы на свои средства, а потом ухаживает за ними. За 25 лет он посадил в общей сложности 14 тысяч деревьев, в том числе 7 тысяч сосен и 3 тысячи платанов, в незанятых районах Мардина и тем самым озеленил город, пишет газета Hurriyet.

Мужчина почти всю жизнь проработал водителем грузовика, а 25 лет назад решил посвятить себя заботе о природе. По его словам, он построил в Мардине 50 родниковых фонтанов, посадил 10 тысяч саженцев в Савуркапы и продолжает заниматься этим и по сей день. Он также добавил, что потратил на свой «проект» 17 тысяч турецких лир (около 2,1 тысячи долларов).

«Саженцы выросли, и теперь семьи собираются, чтобы посидеть здесь в тени деревьев и устроить пикник. Они едят овощи, которые я выращиваю», – рассказал Эргиноглу, отметив, что место, где он посадил деревья, ранее было мусорной свалкой. Его единственная просьба к посетителям, как он сам признается, – не ломать деревья.

Кроме того, Эргиноглу выразил радость по поводу постов в социальных сетях, которыми поделился министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, показав его примером в глазах общественности. «Я хочу, чтобы все сажали деревья. Сажать деревья очень полезно», – сказал он.

Ранее сообщалось,что таксист, работающий в стамбульском аэропорту, вернул иностранному клиенту сумку с 300 тысячами евро, которые тот забыл на заднем сидении автомобиля. Мужчина позвонил в отель, где высаживал пассажира, и доставил забытые деньги по адресу.