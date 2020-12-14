Палата представителей США в минувший вторник одобрила законопроект оборонного бюджета в 740 миллиардов долларов, позволяющий в течение 30 дней ввести санкции против Турции в связи с покупкой ею ракетных систем С-400 у России. За него проголосовали 335 членов палаты, и только 78 – против, что не оставило президенту возможности наложить вето. Дональд Трамп долго отказывался пойти на этот шаг.

Решение американской стороны называют олицетворением политики двойных стандартов, отмечает TRT World.

Турция многократно подчеркивала, что решение о покупке С-400 было принято после отказа Вашингтона в сделке о продаже ракет Patriot, что вынудило Анкару искать других поставщиков. Высокопоставленные турецкие и американские чиновники в интервью Reuters сходятся на том, что санкции США осложнят отношения двух союзников по НАТО и будут иметь негативные последствия.

«Санкции не дадут результата, напротив, они контрпродуктивные. Они навредят нашим отношениям. Турция выступает за решение этих проблем дипломатией и переговорами. Мы не принимаем навязываемые односторонние меры», – считает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В октябре этого года Турция провела испытания С-400, приобретенных у Москвы в 2019 году. Вашингтон утверждает, что эта система может быть использована российской стороной для получения секретных сведений о самолетах Lockheed Martin F-35, и она несовместима с комплексами НАТО.

Между тем, с одной стороны, США выражает беспокойство по поводу закупки Анкарой систем ПВО С-400, но с другой – члены НАТО закупали ракеты С-300 более раннего поколения. И это не вызвало никаких противоречий.

Всего Москва продала систему С-300 20 странам, в том числе трем членам НАТО: Греции, Болгарии и Словакии.

Афины не только в 1996 году заключили сделку по покупке российских систем противоракетной обороны С-300, но также в 1999 и 2004 годах подписали новые соглашения с Москвой о приобретении систем ПВО «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Российские комплексы продолжают использоваться как составная часть греческих систем ПВО по сей день.

Обе ракетные системы, купленные Грецией, имеют радиолокационные системы, которые могут представлять опасность для военно-воздушных сил НАТО. С-300 изначально разрабатывались для использования против самолетов, но со временем их стали применять и против баллистических ракет.

На этом двойные стандарты не заканчиваются: авторитетное издание New York Times утверждает, что в 1994 году даже США тайно закупили российские С-300, чтобы исследовать их и на их же основе разработать собственные системы Patriot.

В ноябре этого года Греция, США, Нидерланды и Германия провели совместные военные учения на острове Крит, в ходе которых использовались С-300, «Тор-М1», «Оса-АКМ» и другие системы российского производства. Турция тогда оценила действия Афин как «провокацию и создание напряженности в Восточно-Средиземноморском регионе».

Анкара осудила решение Вашингтона об односторонних санкциях. МИД Турции назвало этот шаг – лишенным всякого смысла действием. «Мы призываем США пересмотреть данное несправедливое решение и отказаться от этой серьезной ошибки», – говорится в заявлении министерства. «В противном случае будут приняты надлежащие ответные шаги», – предупреждают в заявлении.