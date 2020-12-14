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Вслед за проблемами с водой в аннексированном Крыму возник дефицит хлеба
Москва поставит в аннексированный Крым 18 тыс тонн пшеницы из госрезерва. Подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства региона отметил, что в связи со снижением урожая из-за засухи под контроль будет взят вывоз зерна за пределы полуострова
Вслед за проблемами с водой в аннексированном Крыму возник дефицит хлеба
Фото: Reuters / Others
14 декабря 2020 г.

В связи с дефицитом хлеба в аннексированном Россией Крыму правительство РФ одобрило реализацию в 2020-2021 годах пшеницы из государственного интервенционного фонда в объеме до 18,96 тысяч тонн для поставки в регион. Об этом сообщает издание «Новости Крыма», ссылаясь на соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации.

«Разрешить в 2020-2021 годах реализацию без проведения биржевых торгов пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, в целях поставки для нужд Республики Крым в объеме до 18,96 тысячи тонн», – отмечается в документе.

В прошлом году аграрии полуострова собрали около 1,7 миллиона тонн зерна, что на 800 тысяч тонн больше, чем в 2018 году, напоминает издание.

Ранее подконтрольный Москве министр сельского хозяйства аннексированного Крыма Андрей Рюмшин сообщил о том, что власти региона в связи со снижением урожая из-за засухи возьмут под контроль вывоз зерна за пределы полуострова до насыщения внутреннего рынка.

В сентябре руководитель российского предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявлял, что 29 населенных пунктов региона перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи.

Сегодня подконтрольные Москве власти Ялты заявили, что в водохранилищах для снабжения города осталось от 10 до 20% воды. В этой связи вода будет подаваться по часовому графику: с 6 - до 9 и с 18 до 21.

В российском правительстве аннексированного Крыма говорят, что готовятся к «худшему сценарию» с водоcнабжением полуострова, не исключая вариант, что в скором времени ситуацию признают чрезвычайной. По словам руководителя региона Сергея Аксенова, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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