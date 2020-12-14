В Иране казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама, осужденного по обвинению в сотрудничестве с иностранными разведывательными службами.

Как пишет РИА «Новости» со сcылкой на агентство Nexhr News, Зам был повешен утром 12 декабря после того, как Верховный суд отказал ему в смягчении приговора и пересмотре дела.

Зам, который был одним из cамых известных оппозиционных активистов Ирана, а также создателем Telegram-канала Amad News, был задержан за «антиреволюционную деятельность». Канал, на который было подписано более 1 миллиона пользователей, публиковал информацию, компрометирующую высокопоставленных иранских чиновников, а также активно освещал и поддерживал громкие протесты в стране, происходившие в 2017 году. Позже он был заблокирован администрацией мессенджера по требованию властей ИРИ.

Суд в Иране признал журналиста виновным в сотрудничестве с разведками США, Франции и Израиля. По мнению местных властей, в своих публикациях Зам намеренно подстрекал читателей к участию в беспорядках, насильственному свержению власти и нападению на силовиков.

Как писали французские СМИ, в 2019 году проживавший во Франции Рухолла Зам «попал в ловушку». Его выманили в Ирак, пообещав встречу с духовным лидером иракских шиитов аятоллой Али Систани, на поддержку которого он рассчитывал в своем противостоянии с иранскими властями. Сразу после приезда он был похищен спецслужбами Стражей исламской революции и доставлен в Иран.

Евросоюз резко осудил действия Тегерана в отношении журналиста. «Европейский Союз самым решительным образом осуждает этот акт и еще раз напоминает о своем безоговорочном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах», – говорится в заявлении Службы внешних связей ЕС, которое приводит TRT World.

В ведомстве отметили, что «иранским властям также необходимо соблюдать процессуальные права обвиняемых и прекратить практику использования признаний, переданных по телевидению, для установления и пропаганды их вины».

Власти Франции, со своей стороны, назвали повешение журналиста «варварским и неприемлемым», добавив, что это противоречит международным обязательствам Ирана. «Франция самым решительным образом осуждает это серьезное нарушение свободы слова и свободы прессы в Иране. Это варварский и неприемлемый акт, который противоречит международным обязательствам страны», – говорится в заявлении МИД.

Рухолла Зам – сын шиитского религиозного деятеля Мохаммеда Али Зама, который занимал крупные правительственные должности в 1980-90-х годах. Это заставило многих полагать, что журналист сможет избежать казни, однако Верховный суд Ирана утвердил приговор. Мохаммед Али Зам при этом обнародовал в иранских СМИ в июле 2017 года письмо, в котором заявил, что не будет поддерживать сына в его деятельности, связанной с Amad News.