Исполком Конгресса татар Башкортостана намерен принять активное участие в разработке предложений по предстоящему внесению изменений в Конституцию республики, сообщает Idel.Реалии.

По информации издания, специально созданную для этого рабочую группу возглавил доктор экономических наук, председатель «Курултая северо-западных башкир» Ринат Гатауллин.

В прошлом месяце в Башкортостане указом главы республики Радия Хабирова была сформирована комиссия по разработке предложений о внесении изменений в Конституцию Республики Башкортостан в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации. Комиссии, председателем которой стал глава Госсобрания РБ Константин Толкачев, поручили представить свои предложения в шестимесячный срок.

По словам председателя исполкома Конгресса татар РБ Загира Хакимова, основные конституционные инициативы организации будут касаться статуса татарского языка в Башкортостане. Хакимов также отметил, что татарский язык являлся государственным в республике по Конституции Башкирской АССР 1937 года, но в дальнейшем этот его статус был утрачен.

Он выразил мнение, что в Конституцию Башкортостана нужно вернуть положение об официальном статусе татарского языка, а также заявил о намерении проконтролировать в республике ход Всероссийской переписи населения, намеченной на апрель 2021 года.

«В ходе самой переписи мы хотим провести экзит-полы, как во время избирательных кампаний. Мы возьмем выборочно определенные населенные пункты и спросим у людей, как они отвечали на два вопроса, которые считаем важными – о своей национальности и о своем родном языке. Затем мы сравним наши результаты с официальными итогами переписи. И если будут значительные расхождения, то мы заявим о непризнании официальных итогов», – сказал Хакимов изданию.

Члены собрания также решили объявить 2021 год в Башкортостане Годом татарского языка. Соответствующее предложение будет направлено главе региона.

Съезд Конгресса татар Башкортостана пройдет 27-28 марта 2021 года, а в феврале исполком наметил проведение конференций во всех городах и районах республики по выбору делегатов на съезд.

В 2017 году на предыдущем съезде Конгресса татар Башкортостана его руководство было подвергнуто резкой критике со стороны делегатов за недопуск на мероприятие Татарского общественного центра РБ, а также бездействие в вопросах защиты татарского языка. Делегаты также решительно осудили «Национально-культурную автономию татар Башкортостана» под руководством депутата Госсобрания РБ Риммы Утяшевой, которую обвиняли в «откровенном саботаже многих инициатив татарской общественности республики».