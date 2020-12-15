Правоохранительные органы Азербайджана арестовали четверых военнослужащих ВС республики по обвинению в надругательствах над телами убитых армянских военных и принадлежащих армянам могил, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.

Накануне в соцсетях появились видео с бесчинствами азербайджанских солдат, которые вызвали широкий общественный резонанс. На них, как утверждают пользователи, оскверняются армянские кладбища. При этом специалисты, изучившие записи, отметили, что некоторые видеоролики оказались фейками.

В ведомстве рассказали, что в ходе расследования в рамках возбужденного уголовного дела «возникли серьезные подозрения в совершении военнослужащими Рашадом Алиевым и Гардашханом Абышовым издевательств над телами армянских военных, погибших в ходе боев на территории Зангиланского района». Кроме того, военнослужащие Арзу Гусейнов и Умид Агаев подозреваются в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в селе Мадатли Ходжавендского района.

«Решением суда в отношении Р. Алиева, Г. Абышова, А. Гусейнова и У. Агаева избрана мера пресечения в виде взятия под стражу», – говорится в сообщении. Им вменяются пытки, бесчеловечное обращение и оскорбительные действия в отношении тел или могил.

В Генпрокуратуре также заявили о недопустимости подобных «преступных действий» и предупредили, что причастные к ним лица будут привлечены к ответственности. «Такие преступные действия, совершенные военнослужащими Азербайджанской Республики, недопустимы... Лица, совершившие аналогичные нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», – сказано в заявлении.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, а под контроль азербайджанской стороны перешли три района в Карабахе. В регион были введены российские миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что в стране гарантируются права всех жителей, вне зависимости от национальности. Также под охраной государства будут находиться памятники и религиозные объекты всех конфессий, включая армянские.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова открыть границы с Арменией, «если Ереван предпримет позитивные шаги». По его словам, у Турции нет проблем с армянским народом. «Все проблемы с руководством Армении», – указал Эрдоган, добавив, что на сегодняшний день в стране на заработках находятся более 100 тысяч армянских граждан.