Уже почти 30 лет Турция является любимым направлением для миллионов россиян. Среди тех, кто восторгается климатом, природой и архитектурой страны – известные артисты, предприниматели, светские персонажи и блогеры. Многие из них открыли для себя Турцию заново.

Вот, например, зарекшийся ехать в Турцию после неудачного отпуска (таковым его сделали, по собственному признанию, войны за полотенца и лежаки с соотечественниками) в 2007 году ныне проживающий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин этой осенью поменял свое мнение на 180 градусов. «Марсианские хроники» Каппадокии, ласковое море Бодрума и яркий Стамбул завоевали сердце известного гедониста, который теперь не прочь вернуться и исследовать страну получше.

В Каппадокии в этому году побывал и «король российской поп-музыки» Филипп Киркоров. «Сказочная Каппадокия. Новая высота, новый горизонт. Рад открывать для себя такие магические места... Забытые заброшенные церкви и каньоны, десятки парящих шаров в воздухе и головокружительные пейзажи, совершенный рассвет и неземные виды долины Любви... Таких насыщенных путешествий я давно не совершал. Каппадокия, ты любовь (здесь и далее орфография авторов сохранена – прим. ред.)», - написал певец на своей странице в Instagram.

На знаменитых воздушных шарах летали и актер Максим Виторган с возлюбленной Нино Нинидзе. Многие комментаторы, среди них и актриса Любовь Толкалина, признались под снимками пары в том, что побывать в Каппадокии – это их заветная мечта. Виторган и Нинидзе описали свои впечатления лаконично, но емко: «н.е.в.е.р.о.я.т.н.о.».

Забыть негатив карантинных будней и набраться сил перед предстоящими концертами в Бодруме решила оперная дива Анна Нетребко вместе с супругом тенором Юсифом Эйвазовым и сыном Тиаго. Каникулы в лучшем отеле для пляжного отдыха в Европе и мире LUJO Art&Joy мировая звезда назвала «прекрасными» и поблагодарила всех сотрудников за заботу.

Помимо загара и хороших воспоминаний Нетребко увезла с собой в Вену и турецкую керамику. «Меня, как всегда поразила керамика! У меня в руках Шахмаран - царица змей из восточных сказок, отгоняющая зло и несущая здоровье», - поделилась с поклонникам находкой Анна.

В другом престижном отеле – Regnum Carya в Анталье – отдыхал рэпер Джиган со своей большой семьей. Супруга исполнителя Оксана Самойлова, за жизнью которой в Instagram следят 12 миллионов подписчиков, рассказала в своем блоге, что Турция – идеальное место для отдыха с детьми (их у пары четверо), и что она не ожидала такого количества развлечений («их тут просто миллион») и активностей для малышей всех возрастов.

Также Самойлова отметила то, как неукоснительно соблюдались меры безопасности в отеле: постояльцы учитывали социальную дистанцию, даже шведский стол функционировал по новым правилам – все ради сохранения здоровья гостей в разгар пандемии COVID-19.

Не поехать в Турцию несмотря на уже купленную путевку на ближайший черноморский курорт не смогла популярная телеведущая Ксения Бородина, которая неоднократно признавалась в любви к стране и турецким сериалам. Бородина вместе с семьей провела каникулы в Мармарисе, и по ее словам, ей было грустно уезжать, так как ведущей «очень подходит климат, природа и море просто великолепное».

Ксения, как и многие ее подписчицы, является большой поклонницей сериала «Черная любовь» (Kara Sevda). Одно из своих предыдущих путешествий она посвятила местам в Стамбуле, где снимался ее любимый проект.

«Я так рада, что смогла сегодня вас порадовать своей поездкой, если честно, я сама радовалась как ребенок. Мои меня не сильно понимают, но у меня весь день эта мелодия в голове из сериала, он просто так в душу мне запал тогда, что до сих пор я его вспоминаю с трепетом», - рассказала звезда, поделившись также своей мечтой: увидеть и обнять турецкую актрису Неслихан Атагюль, исполнившую главную роль в сериале.

Турция покорила сердце и другой российской красавицы – модели и посла Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Виктории Лопыревой, которая опубликовала в День Республики 29 октября обращение на английском и турецких языках специально для жителей ее любимой страны. «Я хочу поздравить Турецкую Республику с 97-ой годовщиной ее основания. Сейчас я нахожусь в Турции, и я в восторге от великолепия этой страны. Обращаясь к истории Турции, меня очень впечатлил тот факт, что женщины получили право голоса и избрания в парламент в 1934 году», - заявила «Мисс Россия».

Несмотря на сложности, с которыми столкнулся мир в этом году, Турция продолжает принимать гостей со всего мира, гарантируя им безопасность и комфорт во время отдыха. Турция стала одним из первых направлений, открытых для россиян в 2020, и, согласно прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров Майи Ломидзе, в следующем году турпоток из России возрастет на 20-25%.