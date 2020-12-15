В Долгопрудном аварийный столб отремонтировали куском картона

После многочисленных жалоб местных жителей на аварийное состояние фонарного столба коммунальщики закрыли разрушенную часть куском картона и закрасили все белой краской. Горожане сняли на видео сомнительные ремонтные работы и подали новую жалобу. В итоге фонарь демонтировали, оставив улицу без освещения #Долгопрудный #ремонт #фонарь