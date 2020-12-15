15 декабря 2020 г.
ПОЛИТИКА
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В Долгопрудном аварийный столб отремонтировали куском картона
После многочисленных жалоб местных жителей на аварийное состояние фонарного столба коммунальщики закрыли разрушенную часть куском картона и закрасили все белой краской. Горожане сняли на видео сомнительные ремонтные работы и подали новую жалобу. В итоге фонарь демонтировали, оставив улицу без освещения #Долгопрудный #ремонт #фонарь
В Долгопрудном аварийный столб отремонтировали куском картона / Others
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