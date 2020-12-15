Сразу в нескольких городах и населенных пунктах Поволжья состоялись около 20 одиночных пикетов против строительства производственно-технических комплексов (ПТК) по обработке и утилизации промышленных химических отходов I и II класса опасности, пишет Idel.Реалии.

«Мы против «заводов смерти» – так назвали акцию ее устроители. Проект, разработанный государственной корпорацией «Росатом» и ее дочерней компанией «РосРАО», подразумевает строительство четырех ПТК в Удмуртии, Башкортостане, Кировской, Саратовской и Курганской областях. Каждый из комплексов будет перерабатывать около 50 тысяч тонн 350 видов химических отходов, таких как сточные воды промышленных предприятий, отработанные кислоты и щелочи, ртутьсодержащие и горючие материалы.

Всего в России 270 тысяч тонн таких отходов. Только 17,5 тысяч тонн вывозятся на полигоны захоронения, а остальные – уничтожаются на существующих ПТК.

Опасный для окружающей среды и здоровья местных жителей проект был одобрен правительством и государственной экологической экспертизой, несмотря на заключения независимых экспертов о его несоответствии требованиям защиты окружающей среды. Это, в частности, касается ПТК «Марадыковский» в Кирове, где также функционирует одноименный объект по уничтожению химического оружия – а это означает, что на региональную экосистему ляжет двойная нагрузка.

Гражданские активисты выразили несогласие с решением властей. «На нашей Родине строят «завод смерти», оккупанты получат бабло и уедут, а мы оставим детям свалки и ограбленную страну!», – с таким плакатом вышла член вятского отделения Партии народной свободы Светлана Марина, протестовавшая в Кирове. Акции также прошли в Саратове, Камбарке, Нефтекамске, Котельниче, Слободском, Кирово-Чепецке и поселке Мирный Кировской области.

Вырабатывающиеся при обработке химических отходов диоксины и фураны крайне опасны для здоровья человека. Это подтвердило исследование европейских ученых в 2017 году. Они установили, что у взрослых и детей, живущих недалеко от ПТК и мусоросжигательных заводов, чаще диагностируется рак.