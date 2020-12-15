В Мордовии задержали директора школы №1 Лямбирского района, в которой обвалился потолок. Инцидент произошел 10 декабря во время урока физической культуры у 2 класса, передает Islam News.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, по факту случившегося Пролетарский межрайонный следственный отдел Республики возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Администрация учебного заведения о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверка указанного сообщения была организована по сообщениям СМИ», – уточнили в информационном центре ведомства.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Лямбирского района. Как пишут местные СМИ, обвинение пока никому не предъявлено, расследование продолжается.

По словам мордовского адвоката Марата Ашимова, в школе не были решены «элементарные бытовые вопросы», в частности, в здании отсутствовали уборные, из-за чего ученики при плохих погодных условиях пользовались уличным туалетом. При этом Ашимов отдельно указал на то, что руководство учебного заведения активно занималось борьбой с хиджабами, выполняя приказы предыдущего губернатора Владимира Волкова.

«В Мордовии задержан директор школы, который, пока боролся с хиджабами, проморгал обрушившийся потолок спортзала, чуть не погубивший второклашек. Кстати, в этой же школе в самом большом татарском селе Мордовии Лямбирь и одновременно районном центре, расположенном всего в 10 километрах от столицы, дети до сих пор ходят в туалет на улицу. Может, все-таки не платки на головах девочек мешают учебе», – написал Ашимов в соцсетях.

Издание напомнило, что несколько лет назад власти Мордовии развернули кампанию против ношения мусульманских платков, из-за которой разразился громкий скандал. На предновогоднем собрании учителей в Белозерьевской школе заместитель министра образования Мордовии Галина Явкина объяснила запрет хиджаба в школе требованиями «главы», перед которым приходится отчитываться за каждого покрытого педагога. «Больше уже перед главой глава села стоять по часу и отчитываться за каждого педагога не собирается», – заявила Явкина. Аудиозапись, сделанная на собрании, была опубликована в соцсетях и вызвала широкий общественный резонанс.

На записи также слышен голос, предположительно, главы Белозерьевского сельского поселения Рясима Салихова. Он сообщил, что глава Мордовии в категоричной форме потребовал от преподавателей отказаться от ношения хиджаба, а также поручил подготовить резервные кадры.

Подобное давление на мусульманок происходило не только в Белозерье, но и в других районах Мордовии, рассказал в интервью IslamNews Марат Ашимов. По его словам, «в центре внимания были лишь те, кто не побоялся встать на защиту своих прав».

Ашимов пояснил, что «в лямбирской школе №1 учится очень много мусульманских детей, родители которых соблюдают религиозные предписания, однако «им сказали: нельзя в платках, и они со страху перестали ходить». «Ситуация в школе зависела только от позиции руководства, так как учителя были согласны с посещением детей в платках. Директор свои требования мотивировал тем, что его в директивной форме принуждают к запрету платков», – добавил Ашимов, отметив, что «парадокс заключается в том, что пока власти и ведомства республики в поте лица боролись с фантомными проблемами, до реальных у них не доходили руки».