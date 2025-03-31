ПОЛИТИКА
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Доллар упал до минимума из-за Трампа
Торговые войны привели к тому, что в марте американская валюта потеряла 3,5% — это худшие показатели с 2022 года
Доллар упал до минимума из-за Трампа
Фото: Reuters / Reuters
31 марта 2025 г.

Американская валюта резко ослабла в марте, показав самое значительное месячное падение с ноября 2022 года. Индекс доллара потерял около 3,5% на фоне опасений по поводу новых тарифов США, которые могут спровоцировать ответные меры со стороны торговых партнеров и дестабилизировать мировую экономику.

По словам управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса, речь идет не только о торговых спорах: «Это сочетание факторов — изменение поведения потребителей, замедление инвестиций и упорная инфляция».

На этом фоне фунт стерлингов укрепился к доллару на 3%, достигнув $1,2760, а евро вырос на 4,4%, до $1,083.

Главная причина падения доллара и мировых рынков в целом — заявления Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт в США. Президент дал понять, что тарифы коснутся всех стран, а не только тех, у кого торговый баланс с Америкой наиболее неблагоприятен.

После этих слов индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе рухнули: японский Nikkei потерял 4%, южнокорейский Kospi — 3%. Волна распродаж перекинулась и на Европу — британский FTSE 100 опустился на 0,9%, а немецкий DAX и французский CAC снизились более чем на 1%.

«Инвесторы опасаются не только введенных пошлин, но и новых объявлений уже в среду», — отметил главный аналитик CMC Markets Йохен Штанцль.

Цены на золото взлетели до рекордных $3 128 за унцию, так как инвесторы ищут защитные активы перед новыми торговыми ударами.

Экономисты, опрошенные The Guardian, опасаются, что торговые пошлины приведут к ускорению инфляции в США, поскольку компании будут перекладывать издержки на потребителей. Уже опубликованные данные показали, что уровень доверия американцев к экономике упал до минимума с 2022 года, что вызвало падение котировок на Уолл-стрит. 

Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев с 20% до 35%, спрогнозировав, что в случае кризиса индекс S&P 500 может упасть на 25% от пиковых значений.

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