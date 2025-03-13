ПОЛИТИКА
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Армения готова наладить отношения с Турцией
Спецпосланник по армяно-турецкому урегулированию заявил, что Ереван готов ко всеобъемлющему урегулированию отношений с Анкарой без предварительных условий
Армения готова наладить отношения с Турцией
/ Public domain
13 марта 2025 г.

Армения полностью готова к нормализации отношений с Турцией, и ее подход в этом вопросе остается неизменным с самого начала процесса.

Об этом заявил спецпосланник по армяно-турецкому урегулированию Рубен Рубинян в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Мы ожидаем полного урегулирования отношений с Турцией, что включает нормализацию дипломатических отношений и разблокирование сухопутной границы», – заявил Рубинян.

Он подчеркнул, что Ереван готов к нормализации отношений без каких-либо предварительных условий: «Армения готова к полному урегулированию вчера, сегодня и завтра, и если у Турции будет такая же политическая воля, то все это будет реализовано очень быстро».

«Самой важной договоренностью на сегодняшний день является открытие границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, что было достигнуто в 2022 году», – резюмировал армянский спецпосланник.

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