Армения полностью готова к нормализации отношений с Турцией, и ее подход в этом вопросе остается неизменным с самого начала процесса.

Об этом заявил спецпосланник по армяно-турецкому урегулированию Рубен Рубинян в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Мы ожидаем полного урегулирования отношений с Турцией, что включает нормализацию дипломатических отношений и разблокирование сухопутной границы», – заявил Рубинян.

Он подчеркнул, что Ереван готов к нормализации отношений без каких-либо предварительных условий: «Армения готова к полному урегулированию вчера, сегодня и завтра, и если у Турции будет такая же политическая воля, то все это будет реализовано очень быстро».

«Самой важной договоренностью на сегодняшний день является открытие границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, что было достигнуто в 2022 году», – резюмировал армянский спецпосланник.