Смертность в России в период за январь-октябрь этого года демонстрирует рекордный с 2010 год рост, пишет РБК. Издание провело собственные расчеты на основе данных Росстата. Власти считают, что если бы не глобальная пандемия COVID-19, динамика была бы отрицательной.

Согласно материалам РБК, за 10 месяцев 2020 года в России умерли 1,661 млн человек, что на 9,7% превышает аналогичный показатель предыдущего периода. В 2019 году в результате усилий по улучшению демографической ситуации уровень смертности снизился – на 10 тысяч человек приходилось 102,9 случаев. В коронавирусном 2020 году этот показатель составил уже 113,2 человека на 10 тысяч.

В последний раз рост смертности наблюдался в 2010 году, причиной стало аномально жаркое лето – как следствие, на 10 тысяч населения пришлось 119,3 умерших. Показатель абсолютной смертности составил 1,704 млн человек. Рост смертности в расчете на 10 тысяч человек, согласно статистике, наблюдается почти во всех российских регионах: в 82 из 85. В 33 из них показатели достигли 10-летнего максимума.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что правительство не скрывает данных о смертности, а показатели растут не только в России, но и во всем мире на фоне эпидемии COVID-19. По ее прогнозам, в ноябре и декабре 2020 года показатели будут еще выше, среди факторов – традиционный рост смертности зимой.