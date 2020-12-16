Македонская Православная Церковь вот уже более чем полвека живет в международной изоляции. Дело в том, что формально она считается частью Сербской Православной Церкви. Так исторически сложилось со времен Югославии. Но небольшая страна и скромный по восточно-славянским размерам этнос активно занимается процессом государственного строительства, конструированием национальной идентичности и построением собственных исторических нарративов. И одним из столпов всей этой национальной повестки является религия, а именно Православная Церковь.

Конечно, не стоит забывать и об албанской меньшине Северной Македонии. И хотя около трети населения страны исповедует ислам, все равно титульной нацией являются македонцы-славяне, а главной конфессией – православие. Македонцы на волне послевоенного национального подъема еще в 1967 г. требовали от Белграда церковной независимости – автокефалии. Сербы, как известные националисты и главные балканские империалисты, конечно же, отказали македонцам. С тех пор тянется македонский церковный кризис. Он имеет сразу несколько заинтересованных сторон.

Сербия

Сербы не хотят отпускать македонцев. Для них это не только утрата «своей» части церкви, но и крест на проекте восстановления Югославии. Конечно же, жемчужиной империи сербов всегда будет Хорватия. Но после войн, геноцидов и взаимной резни ни о каком объединении двух народов в рамках одной страны не может идти и речи. То ли дело Македония. И кровавого противостояния не было, и вера одна, и даже письменность – кириллица. Македония играет примерно ту же роль для Сербии, что и Украина для России.

Сербская церковь первоначально входила в состав Охридской архиепископии (Охрид – город в Северной Македонии). Именно оттуда сербы ведут свою церковную историю. Кроме того, Македонская Церковь – это около трети всех общин Сербской Церкви (1200 из 3500). А главное, что без Македонии сербам будет очень тяжело претендовать на роль главного покровителя православных в регионе. Поэтому Сербская Церковь выступает категорически против автокефалии Македонской Церкви.

Греция

У греков к македонцам культурные претензии. Они против использования топонима «Македония». Мол, такое название страны восходит к античным временам и особенно к славному полководцу Александру Македонскому, который был греком. В те времена Македония была греческой территорией и славян там еще не было.

Греция последовательно на протяжении 26 лет блокировала международные потуги Скопье, официально называя страну «Бывшая югославская республика Македония». Наконец два государства в 2019 г. подписали Преспанский договор, и страна получила официальное название Республика Северная Македония. После этого Греция перестала блокировать вступление Македонии в ЕС и НАТО. И уже в 2020 году Македония стала 30-м членом Альянса. Со вступлением в ЕС повезло меньше – теперь потуги македонцев блокирует Болгария.

Церковь Греции не высказывает какой-то однозначной позиции относительно Церкви Македонии. С одной стороны, им важно, чтобы новая автокефальная церковь не содержала в названии слова «Македонская». С другой стороны, использование средневекового названия «Охридская архиепископия» может тоже стать причиной споров, ведь определенное время Охридская архиепископия была чисто греческой церковной структурой. Вполне вероятно, что греки могут согласиться с названием, которое использует патриарх Греческой Православной Церкви в Стамбуле Варфоломей – Церковь Скопье. И это тоже нормальная практика. Первые пять патриархатов в православии названы в честь столиц, а не стран.

Болгария

Кроме Белграда и Афин свое влияние на Македонию пытается распространить и София. Болгары очень трепетно относятся к Македонии и были первыми, кто признал независимость Республики после выхода из Югославии. Дело в том, что болгары считают македонцев частью болгарского народа, таким себе восточно-болгарским субэтносом. Язык и письменность македонцев – болгарскими, равно как и древнюю Охридскую архиепископию – Болгарской церковью. Поэтому для согласования вступления Македонии в ЕС Болгария требует от Скопье отказаться от термина «македонский язык», поскольку считает его одним из диалектов болгарского, а также признать македонцев частью болгарского этноса.

Пока непонятно, как болгары отнесутся к автокефалии македонцев. Еще в 2017 г. они были готовы содействовать автокефалии, только лишь бы македонцы признали именно болгар «Церковью-Матерью» для Македонии. Теперь такой титул за собой забронировал патриарх Греческой Православной Церкви в Стамбуле.

Потенциально болгары могут признать автокефалию, но тоже могут возникнуть вопросы по официальному названию церкви. Болгары негативно относятся к названию «Македонская», но еще хуже они воспримут название «Охридская архиепископия», ведь эту структуру они считают одним из периодов истории Болгарской церкви. Охридская архиепископия в свое время была автокефальной церковью для Болгарского царства. И болгары вполне резонно считают ее своей.

Россия

Отношения РПЦ к Македонской церкви сложное. С одной стороны, они не против ее признать и на этом фоне теснее взаимодействовать с болгарами и выбить инициативу из-под ног давнего оппонента – патриарха Варфоломея. С другой стороны, это было бы предательством главных союзников – сербов. Официальный представитель Московского патриархата священник Николай Балашов и вовсе говорил в отношении Македонии, что у независимого государства должна быть независимая церковь. Интересно, что по отношению к Украине в РПЦ придерживаются кардинально противоположной точки зрения.

Украина

Православная Церковь Украины наверняка одной из первых признает новую автокефальную церковь Македонии, поскольку сама в анамнезе имеет опыт долгой межцерковной изоляции, а также противодействия со стороны имперской церкви. Более того, между двумя церквями имеются определенные исторические связи. Согласно церковным хроникам, первые миссионеры и часть духовенства в Киевскую Русь пришли именно из Охридской архиепископии.

Греческий Патриархат в Стамбуле

Провозглашение автокефалии Церкви Скопье может быть поддержано патриархом Варфоломеем. Таким образом он решит проблему раскола, канонической изоляции и отсутствия сопричастия македонцев Мировому Православию. Он укрепит свое положение в православном мире как первый среди равных, а также станет первым в истории патриархом, выдавшим за период своего правления три Томоса про автокефалию.

Исторические предпосылки для предоставления Томоса у Варфоломея есть. Дело в том, что Сербская Церковь, согласноТомосу про автокефалию, получила под свою юрисдикцию Македонию именно от греческого патриархата в Стамбуле и сугубо в рамках Королевства сербов, хорватов и словенцев на условиях изменившихся политических границ. Королевства давно нет, что дает возможность пересмотреть условия договора и отозвать разрешение на передачу церковной Македонии сербам. То есть пойти по условному «украинскому сценарию».

Неизбежный выбор

Главная империя Балкан – Сербия все плотнее и плотнее сжимается со всех сторон соседями. Все граничащие с ней страны, пожалуй, кроме Боснии и Герцеговины, являются членами НАТО. Большинство соседей, кроме Македонии, Боснии и Албании, входят в ЕС. Политически Сербия фактически подавлена, у нее нет выбора, кроме как дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция. Но скоро влияние Белграда уменьшится еще и в религиозной сфере, а в Диптихе (списке) Православных Церквей на одну станет больше.