57-й форум Генассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU), который планировалось собрать в столице Вьетнама Ханое, в связи с пандемией COVID-19 был проведен в режиме онлайн. По итогам голосования, состоявшегося в рамках мероприятия, Ибрагим Эрен – глава Совета директоров и генеральный директор Телерадиокомпании Турции (TRT) – избран председателем международной организации.

ABU – крупнейший вещательный союз в мире. Он объединяет 271 члена из 72 стран и 8 регионов мира. Впервые его возглавил представитель Турции. Ибрагим Эрен будет занимать эту должность до 31 декабря 2023 г.

Помощниками Эрена в этот период будут заместитель гендиректора японской государственно-общественной центральной телерадиокомпания NHK Масагаки Сатору, гендиректор южнокорейской общественной телерадиокомпании (KBS) Ян-Сун-Дон и генеральный директор общественной вещательной корпорации Индии Prasar Bharati Шаши Шекхар Вемпати.

Кандидатуру Ибрагима Эрена на председательство ABU выдвинула японская телерадиокомпания NHK. Ее поддержали представители многих стран, в первую очередь, южнокорейская телерадиокомпания KBS.

В избрании Ибрагима Эрена сыграли роль достижения TRT в период его руководства, престижные мероприятия, проведенные телерадиокомпанией за рубежом, а также эффективное вещание на разных языках.

Ибрагим Эрен: «Этот успех принадлежит Турции и TRT»

«Избрание на должность председателя крупнейшего вещательного союза мира с такой сильной поддержкой – большая для меня гордость. Этот успех связан с растущим авторитетом нашей страны и TRT на международной арене. Благодарю всех членов ABU и своих коллег», – заявил Эрен в связи с избранием на должность главы ABU.

На 55-м форуме ABU 5 октября 2018 г. в Туркменистане генеральный директор TRT был единогласно избран заместителем председателя организации и по сей день занимал эту должность. После ухода 25 января 2020 г. с поста главы Союза генерального директора японского телеканала NHK Эрен фактически руководил ABU в качестве старшего заместителя. С того момента он председательствовал на всех заседаниях.

Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU)

ABU был основан в 1964 г. Совокупная аудитория его членов насчитывает примерно 3,5 млрд зрителей. Организация постоянно прилагает усилия для повышения качества работы своих членов, содействует их сотрудничеству и реализации совместных проектов.

TRT на протяжении последних 7 лет входит в состав Совета директоров ABU – высшего руководящего органа Союза – наряду с другими 16 организациями.