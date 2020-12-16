Количество мигрантов в России в 2020 году составило 6,3 миллиона человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ. Ранее число временно проживающих в России иностранных граждан было существенно выше.

«В Российской Федерации ежегодно находится от девяти до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно шесть миллионов человек (6,3 миллиона)», – заявили в МВД.

Наиболее многочисленная категория иностранных граждан в России – это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах, работающие по патентам. «По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года – 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешение на работу. С гражданами государств – членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров», – подчеркнуло ведомство. Вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют около миллиона иностранных граждан.

О большой проблеме с трудовыми ресурсами из-за оттока мигрантов ранее говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в этом году из-за коронавируса из страны «вымылось» 1,5 миллиона мигрантов. «К сожалению, пока мы без мигрантов справиться не можем», – резюмировал он.

Эксперты прогнозируют возвращение мигрантов в Россию во второй половине 2021 года, в случае если будут достигнуты очевидные успехи в борьбе с пандемией коронавируса и государства, наконец, откроют границы. На данный момент иностранные граждане не могут въехать в Россию, несмотря на то, что россияне имеют возможность посетить около двух десятков стран. Приехать в РФ могут только те, у кого есть ВНЖ, близкие родственники обладателей российского паспорта и люди, которым необходимо пройти лечение в РФ.