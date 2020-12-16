Согласно исследованию РИА Новости, посвященному расходам жителей стран Европы на еду, досуг и вредные привычки, Россия занимает 31-ое место среди государств, жители которых тратят наименьшую долю бюджета на продукты питания.

Продукты питания – одна из важнейших статей бюджета, в экономически развитых странах традиционно на нее тратится не более 15% средств. Об этом свидетельствуют и результаты исследования – меньше всех в Европе на еду уходит средств у жителей Люксембурга, всего 8,4% семейного бюджета. Второе место в списке делят Великобритания и Нидерланды с 10,6% расходов. Менее 12% тратят на продукты граждане Германии, Австрии, Финляндии, Норвегии и Ирландии.

Россия разместилась на 31-ой строчке рейтинга: ее жители тратят почти треть своих средств – 29,7% на еду. Больше расходуется в Украине и Молдове – 40%, а антилидером стал Казахстан, где продукты составляют 49,4% бюджета.

По статистике, на юге России тратят на еду больше. Среди регионов, где еда – это основная статья бюджета, Ингушетия (59,8%) и Дагестан (49,3%). Меньше всех расходов на продукты у москвичей – всего 21 %.

Помимо потребительских привычек, долю расходов определяют и цены. В этом году базовые продукты в российских магазинах резко выросли в цене: сахар – на 71,5%, подсолнечное масло – на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,3%. На «необоснованный рост цен» в РФ на продукты питания обратили внимание Генпрокуратура и президент Владимир Путин, который в начале декабря высказал свое недовольство и дал правительству неделю на принятие мер.

Результатом критики президента стало подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным нескольких постановлений, которые путем административных мер должны стабилизировать цены на продукты, в частности на сахар и подсолнечное масло.