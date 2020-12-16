В силовых структурах Беларуси, считающихся основной опорой президента Александра Лукашенко, наблюдается массовый отток кадров в течение всех четырех месяцев со дня выборов в августе с. г., пишет Foreign Policy, опираясь на данные The International Strategic Action Network for Security (ISANS). Это может привести к перестановке сил в борьбе оппозиции и власти.

В конце августа в Главное управление кадрами МВД Беларуси поступило более 300 заявлений об увольнении. Тенденция продолжилась в сентябре и октябре. По состоянию на 1 ноября 2020 года из ГУВД Минска уволились 18% сотрудников, а штат Центрального РОВД сократился на 29%. Как отмечает издание, многие из покинувших органы сотрудников получают поддержку из средств, пожертвованных белорусской диаспорой.

Некоторые бывшие сотрудники служб внутренних дел, пограничных войск, государственной прокуратуры и КГБ объединились в организацию By_Pol (сокращенно от «белорусская полиция»). Ее цель – борьба с жестокостями силовиков и поддержка населения. К ним также присоединились врачи и медицинские работники, которые помогают собирать доказательства о пытках, применяемых в отношении протестующих граждан – только с 9 по 21 августа было зарегистрировано 1100 случаев.

Массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко продолжаются с 9 августа. Они начались сразу после объявления официальных итогов выборов президента страны.

В декабре совет министров Беларуси временно закрыл границы республики. Официальная причина – распространяющаяся инфекция коронавируса, но многие эксперты связывают запрет с протестами в Минске.