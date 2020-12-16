Швеция рискует столкнуться с дефицитом больничных коек и медицинских работников, которые массово увольняются из-за сильного стресса и истощения после года интенсивной работы в условиях глобальной пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

В отличие от многих стран мира, Швеция не стала вводить режим самоизоляции ни в первую, ни во вторую волну пандемии. По этой причине положение дел там сейчас значительно хуже, чем в других скандинавских государствах. По словам председателя Шведской ассоциации медицинских работников Синевы Рибейро, медсестер не хватало еще в начале марта, а сейчас ситуация просто «ужасная»: стокгольмские реанимации заполнены на 99%, жители бьют тревогу, а власти готовятся просить помощи у соседей.

Но даже если в шведских больницах появится больше коек, отмечают специалисты, проблема не разрешится: за больными будет некому ухаживать. Еще в мае этого года в профсоюз медработников поступали сообщения о «возникшей неприемлемой ситуации». Изможденные борьбой с коронавирусом и получающие не устраивающую их оплату труда сотрудники видят единственный выход в увольнении. В 13 из 21 регионов Швеции за месяц ушли с работы не менее 500 врачей и медсестер. «В отделениях интенсивной терапии все меньше квалифицированных специалистов», – отметила Рибейро.

Чтобы облегчить ситуацию в отделениях интенсивной терапии, шведский Минздрав перевел туда 100 врачей из детских больниц. В начале декабря правительство страны рекомендовало детям из семей, где есть зараженные коронавирусом, не ходить в школу и соблюдать режим самоизоляции.