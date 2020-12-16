ПОЛИТИКА
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В Узбекистане выпустили смартфон с гимном и книгами президента
Смартфоны «Узбекистон» с гербом государства отличаются от остальных тем, что на будильник и звонок можно поставить гимн или узбекскую мелодию
В Узбекистане выпустили смартфон с гимном и книгами президента
Фото: UZA / Others
16 декабря 2020 г.

В свободной индустриальной зоне города Навои по поручению Министерства инновационных технологий и коммуникаций Узбекистана начали производство национальных смартфонов «Узбекистон», сообщает UZA.

В нем уже предустановлены гимн Узбекистана и национальные мелодии, которые можно использовать в качестве рингтона или будильника для «укрепления чувства национальной гордости», отмечает ведомство. В этом уникальность гаджета.

Также обладателям смартфона будет доступна библиотека произведений президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, галерея с фотографиями главных достопримечательностей и специальное приложение «Правительство» с контактами всех министерств и госструктур. Помимо этого, для личного контента хозяина гаджета предусмотрено 64 Гб.

«Своеобразным новшеством стало и размещение изображения государственного герба Республики Узбекистан прямо по центру телефонной панели. Вместе с тем, учитывая, что наша продукция является национальным брендом, телефоны были упакованы в специальные подарочные коробки. Для начала мы ограничились выпуском смартфонов «Узбекистон» в количестве трех тысяч экземпляров, но за короткий срок более 50 процентов продукции было успешно распродано», – заявил руководитель компании-производителя смартфона Telekom Devices PRO Нодир Рахимов.

По его словам, уже ведутся переговоры по экспорту новинки в соседние страны. Помимо смартфонов, компания производит смарт-часы для детей и стационарные телефоны.

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