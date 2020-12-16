Итальянский писатель вернул Франции орден «Почетного легиона»

Известный итальянский журналист и писатель Коррадо Ауджиас отказался от ордена «Почетного легиона» в знак протеста. Поступок был вызван тем, что такой же наградой Франция удостоила президента Египта Абдул-Фаттах Сиси. Правозащитники обвиняют Каир в причастности к убийству итальянского исследователя Джулио Регени, которого нашли со следами пыток в Египте мертвым.