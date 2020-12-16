ПОЛИТИКА
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Итальянский писатель вернул Франции орден «Почетного легиона»
Известный итальянский журналист и писатель Коррадо Ауджиас отказался от ордена «Почетного легиона» в знак протеста. Поступок был вызван тем, что такой же наградой Франция удостоила президента Египта Абдул-Фаттах Сиси. Правозащитники обвиняют Каир в причастности к убийству итальянского исследователя Джулио Регени, которого нашли со следами пыток в Египте мертвым.
Итальянский писатель вернул Франции орден «Почетного легиона» / Others
16 декабря 2020 г.
Истории
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