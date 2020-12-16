16 декабря 2020 г.
ПОЛИТИКА
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В Турции прошли испытания отечественной системы ПВО
Турецкие компании оборонной промышленности ASELSAN и ROKETSAN провели последние испытания первой отечественной системы противовоздушной обороны Турции HİSAR-A+ (в переводе «крепость). В качестве цели для поражения использовали самолет с высокой скоростью. #ASELSAN #ROKETSAN #ракета
В Турции прошли испытания отечественной системы ПВО Турецкие компании оборонной промышленности ASELSAN и ROKETSAN провели последние испытания первой отечественной системы противовоздушной обороны Турции HİSAR-A+ (в переводе «крепость). В качестве цели для поражения использовали самолет с высокой скоростью. / Others
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