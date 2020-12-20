ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкий петух кукарекает до обморока
Вот что бывает, когда полностью выкладываешься. Петух из турецкого Денизли беспрерывно поет 15 секунд, после чего падает без сознания. Видео попало в соцсети и набрало десятки тысяч просмотров. Петухи считаются символом города. Местная порода отличается яркой окраской и способностью долго кукарекать – до 30 секунд. Проводятся даже вокальные турниры. Петуха с лучшим голосом определяют по тону и чистоте звучания. #петух #обморок #Денизли
Турецкий петух кукарекает до обморока / Others
20 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us