Турецкий петух кукарекает до обморока

Вот что бывает, когда полностью выкладываешься. Петух из турецкого Денизли беспрерывно поет 15 секунд, после чего падает без сознания. Видео попало в соцсети и набрало десятки тысяч просмотров. Петухи считаются символом города. Местная порода отличается яркой окраской и способностью долго кукарекать – до 30 секунд. Проводятся даже вокальные турниры. Петуха с лучшим голосом определяют по тону и чистоте звучания. #петух #обморок #Денизли