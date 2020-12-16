Депутат Госдумы: Казахстан должен вернуть земли России

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил о том, что Москва должна потребовать от Казахстана свои территории, которые он сравнил с подаренным автомобилем, не видя смысла в диалоге двух союзных государств. Таким образом член Центрального политсовета «Единой России» поддержал коллегу по парламенту и правящей партии Вячеслава Никонова, который ранее назвал территорию Казахстана «подарком России», спровоцировав межгосударственный скандал. #Россия #Казахстан #скандал