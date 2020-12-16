ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Депутат Госдумы: Казахстан должен вернуть земли России
Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил о том, что Москва должна потребовать от Казахстана свои территории, которые он сравнил с подаренным автомобилем, не видя смысла в диалоге двух союзных государств. Таким образом член Центрального политсовета «Единой России» поддержал коллегу по парламенту и правящей партии Вячеслава Никонова, который ранее назвал территорию Казахстана «подарком России», спровоцировав межгосударственный скандал. #Россия #Казахстан #скандал
Депутат Госдумы: Россия должна вернуть земли Казахстана / Others
16 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us