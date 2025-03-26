Израильские авиаудары убили по меньшей мере 12 человек в Газе во вторник, среди них — мать, ее шестимесячный ребенок и еще четверо детей, сообщили в Минздраве Палестины. Атаки были нанесены по густонаселенным районам в центре и на севере Газы, вызвав массовые разрушения.

На севере авиаудар по жилому дому, где находились мирные жители, унес жизни по меньшей мере восьми человек. Среди жертв — мать и ее дети, младшему из которых было всего шесть месяцев. Кадры из Индонезийского госпиталя запечатлели последствия атаки: изувеченное тело младенца и покрытые одеялами тела других жертв.

В центральной части Газы всю ночь продолжались мощные взрывы. В результате удара по лагерю беженцев Бурейдж погиб палестинский ребенок, еще несколько человек получили ранения, сообщили представители гражданской обороны. Местные жители живут в страхе перед новыми атаками Израиля — переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС пока не принесли результатов, Тель-Авив отказывается идти на перемирие и хочет полностью оккупировать сектор.

В тот же день другой израильский авиаудар убил палестинскую семью из шести человек в Хан-Юнусе в момент, когда они готовились к ифтару — разговению после дня поста. Атака произошла в так называемой «гуманитарной зоне», где семья жила в палатке. Погибла целая семья, включая четырех маленьких детей.

«Это была обычная семья, в основном дети», — говорит дедушка погибших Бассам аль-Аджрами, не в силах осознать случившееся. «Я не понимаю. Они жили в палатке, в гуманитарной зоне».

Сестра погибшего отца семейства Мохаммеда, Анаам Инчаси, описала его как трудолюбивого и уважаемого человека. «Он был учителем, спортсменом, тренером. Он не был вовлечен в политику», — сказала она.

Семья готовилась к празднованию Ид аль-Фитр, и всего за день до атаки Ахмад с радостью примерял новую одежду. «Эти дети были невиновны. В чем их вина?» — спрашивает Анаам.

Израиль возобновил бомбардировки Газы на прошлой неделе, нарушив соглашение о прекращении огня с ХАМАС. 18 марта израильские истребители нанесли удары по десяткам домов и убежищ во время Рамадана, убив 400 мирных жителей, среди них почти 200 детей. С тех пор новые атаки унесли еще 400 жизней.



