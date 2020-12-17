Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу введения США санкций в отношении Турции. Он призвал «Турцию и всех союзников по НАТО к поиску» выхода из «сложной ситуации».

На совместной с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем пресс-конференции, состоявшейся после переговоров в столице Бельгии Брюсселе, Йенс Столтенберг ответил на вопросы о недружественном шаге Вашингтона в отношении Анкары.

«Я расстроен тем, что возникла ситуация, когда союзники по НАТО вводят санкции в отношении друг друга», – сказал Столтенберг, добавив, что ранее он уже выражал озабоченность по поводу покупки Турцией систем С-400.

«Это национальное решение. Однако системы С-400 несовместимы с системами НАТО. Они не могут интегрироваться с системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Я уже выражал обеспокоенность по этому поводу. Я в то же время призываю Турцию и всех союзников по НАТО к поиску решений… Сейчас важно сосредоточиться на поиске позитивного решения в этой сложной ситуации, в которой оказались Турция и Альянс», – сказал генсек НАТО.

США приняли решение ввести некоторые санкции в отношении Турции в связи с закупкой у России систем С-400.

Анкара многократно подчеркивала, что решение о покупке С-400 было принято после отказа Вашингтона в сделке о продаже ракет Patriot, что вынудило Анкару искать других поставщиков.

Другие члены НАТО закупали российские ракеты С-300 более раннего поколения. Это не вызвало никаких противоречий. Всего Москва продала систему С-300 20 странам, в том числе трем членам НАТО: Греции, Болгарии и Словакии.

«США не удовлетворили ни один запрос Турции по приобретению комплексов ПВО Patriot. Анкара была поставлена перед выбором поиска альтернатив, – отметил вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. – Если бы не проблема c С-400, нашлась бы другая причина для аналогичных санкций».

«Турция стремится войти в число мировых лидеров по производству вооружения. Санкции США лишь усилили нашу решимость, – добавил он. – Заключительные испытания нашей первой отечественной ракетной системы противовоздушной обороны HİSAR A+уже были проведены перед запуском в серийное производство».

«Говорю предельно ясно. С 2017 года ни к одной стране не применялись санкции в рамках закона CAATSA ( «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Что же это за союз и что это за союзничество?», – заявил также президент Турции.