Дома в Дагестане затопило отходами коньячного завода

Погибшие деревья и домашняя птица. Частные дома в городе Дагестанские огни затопило производственными отходами коньячного завода. Пока местные жители откачивают жидкость из подвалов, предприятие пытается убедить их, что это не отходы производства, а дождевая вода, которая из-за отсутствия ливневой канализации затопила все вокруг. Но есть одно но – жидкость из колодцев и крана имеет характерный запах. Следственный комитет начал проверку.