ПОЛИТИКА
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Дома в Дагестане затопило отходами коньячного завода
Погибшие деревья и домашняя птица. Частные дома в городе Дагестанские огни затопило производственными отходами коньячного завода. Пока местные жители откачивают жидкость из подвалов, предприятие пытается убедить их, что это не отходы производства, а дождевая вода, которая из-за отсутствия ливневой канализации затопила все вокруг. Но есть одно но – жидкость из колодцев и крана имеет характерный запах. Следственный комитет начал проверку.
Дома в Дагестане затопило отходами коньячного завода / Others
17 декабря 2020 г.
Истории
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