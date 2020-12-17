Высокопоставленный священнослужитель Русской православной церкви епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан (в миру Максим Митрофанов) спешно уехал в Великобританию после обысков в его петербургской квартире, проведенных сотрудниками ФСБ. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с редакцией Радио Свобода.

Митрофанов с 2007 по 2014 год служил клириком в Успенском кафедральном соборе в Лондоне, купил там квартиру (деньги на нее, по словам Флавиана, дал его отец-физик, живущий за границей), получил британское подданство и оброс международными связями. В 2014 году ему предложили стать епископом в Вологде, так как одному из его приятелей нужно было «срочно стать митрополитом». «И я сделал такую глупость и из спокойного Лондона уехал в Вологду», – сожалеет священнослужитель.

В новом качестве Флавиан в 2018 году ездил в Ливан и Сирию для оказания гуманитарной помощи населению, но по некоторым сведениям – также для того, чтобы передать крупную сумму патриарху Антиохийскому Иоанну X за то, чтобы тот выступил на стороне РПЦ в вопросе предоставления независимости украинской православной церкви. В России Флавиан получал на карточку официальное содержание в размере 1,5 миллиона рублей в месяц (по его словам, это нормальный доход епископа РПЦ), не считая «денег в конвертах».

Все изменилось после знакомства с неким Каином Монтанелли, который стал его подопечным. Митрофанов говорит, что хотел помочь «выдернуть» человека из трудной жизненной ситуации. Тот получал жалованье за выполнение мелких поручений и жил в квартире, которую для него снимал священнослужитель. Как пишут в СМИ, в молодости Каин (его русские имя и фамилия известны «Свободе») пытался поступить в петербургский Институт ФСБ, но в итоге стал работать в эскорте.

Монтанелли задержали в декабре 2019 года за торговлю наркотиками, свою вину он признал, но участие Флавиана отрицает. В марте нарколабораторию якобы обнаружили в петербургской квартире Митрофанова, которого после этих новостей отстранили от епархии.

Религиозный деятель свою вину отрицает: по его словам, ФСБ были нужны сведения о его лондонских связях и сотрудничество, от которого он отказался. «С организацией, у которой руки по локоть в крови русских священников и русских людей, я сотрудничать не стану. Это организация совершенно бесовская», – сказал он.

В начале декабря в 5 утра к епископу снова вломились с обысками: Флавиана и гостившего у него молодого человека, по его словам, избили, а также изъяли паспорта, банковские карты и телефоны. Митрофанова доставили в Управление ФСБ на Литейном, но позже отпустили и предложили ждать результатов следствия в монастыре. Флавиан согласился, но бежал в Лондон, используя запасной паспорт.

Инцидент с Митрофановым стал первым случаем преследования российскими спецслужбами высокопоставленного иерарха РПЦ.