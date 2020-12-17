Россиянин показал видео ремонта в открытом космосе

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал видео совместного с Сергеем Рыжиковым выхода в открытый космос 18 ноября. По информации СМИ, среди прочего они пытались починить модуль «Звезда», который теряет воздух с 2019. Для выполнения работ был активирован люк в модуле «Поиск», который был запечатан 11 лет и до этого никогда не использовался. Место утечки предположительно найдено. «Роскосмос» планирует окончательно герметизировать отсек уже в феврале 2021 года #Россия #МКС #космос #ремонт