Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

«С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», – подчеркнул Путин. Он отметил, что «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и, имея в виду это обстоятельство, «Нагорный Карабах с точки зрения международного права – тоже Азербайджан».

Также президент России Владимир Путин не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил. Напряжение нарастало много лет, заявил он.

«Ситуация вышла из-под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет, – отметил он. – Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт».

Главным результатом договоренностей Баку, Еревана и Москвы 10 ноября президент РФ назвал сохранение жизней людей, остальное, по его словам, второстепенно. Нарушение режима прекращения огня в регионе было единичным, добавил Путин.

Международные посредники по Карабаху, продолжил он, должны перейти от слов в делу и помогать местному населению, не оставляя это только Москве. По мнению президента, численность российских миротворцев может быть увеличена, но только по согласованию со сторонами конфликта.

Позиция России всегда состояла в том, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха, напомнил Путин. Статус Карабаха же, отметил он, остается неизменным и будет решаться в будущем. В рамках трехстороннего соглашения боевые действия прекратились, стороны остановились там, где они сейчас находятся, но при обязательном сохранении возможности общения между Карабахом и Арменией, для чего и предлагалось создать Лачинский коридор, добавил президент РФ.

Путин также выразил понимание позиции Турции в карабахском кризисе. По его словам, та основана на защите стремления Азербайджана, который в Анкаре считают правым, возвратить свои территории, оккупированные в 90-х годах.