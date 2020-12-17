Палеонтологи из Германии нашли на северо-востоке Бразилии хорошо сохранившиеся останки динозавра, похожего на современных райских птиц, сообщает ТАСС со ссылкой на научную статью в журнале Cretaceous Research.

Отпечаток тела ящера был обнаружен в породе, возраст формирования которой оценивается в 110-125 миллионов лет. Ученые назвали динозавра Ubirajara jubatus, что на языке народа тупи означает «властелин копья». Имя было дано по той причине, что у нового вида есть особенность, которая не встречалась у всех известных ранее динозавров – из области плеч у Ubirajara jubatus росли жесткие длинные шипы, по два с каждой стороны.

Сам динозавр небольшой, размером с курицу. Он относится к семейству компсогнатидов – небольших двуногих хищников, которые были предками птиц и родственниками тираннозавров. В отличие от других представителей семейства, у бразильского динозавра все тело было покрыто пухом, а на спине рос гребень из длинных перьев.

Ученые нашли объяснение необычному внешнему виду и шипам Ubirajara jubatus. «Скорее всего, самцы использовали их, чтобы привлекать внимание самок, выяснять отношения с другими самцами или же для отпугивания потенциальных врагов», – поделился один из палеонтологов Дэвид Мартилл.

Находка в Бразилии стала доказательством гипотезы о происхождении оперения у динозавров для привлечения внимания противоположного пола, а не для обогрева рептилии, как утверждали некоторые ученые.