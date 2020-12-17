Правительство Московской области закрыло полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском городском округе, сообщает ТАСС. Решение о ликвидации свалки стало результатом жалоб местных жителей на неприятный запах и плохое самочувствие.

Губернатор Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24» заявил, что это «символическая дата». «Мы, как и обещали жителям, закрыли полигон. Но всегда есть к чему стремиться, мы говорим про рекультивацию. У нас сейчас большая программа в рамках национального проекта по рекультивации полигонов», – отметил губернатор, пообещавший закрыть все свалки в Подмосковье до конца года.

За рекультивацией «Ядрово» будет следить и Росприроднадзор, сообщила глава ведомства Светлана Радионова. На смену закрытым полигонам придут 11 комплексов по переработке отходов.

Действия Московского правительства стали реакцией на многочисленные просьбы о закрытии свалки: в начале 2018 года люди стали жаловаться на ужасный запах с полигона и плохое самочувствие. В марте того же года 77 школьников обратились к врачам, их родители назвали причиной недомогания выбросы с «Ядрово», но эта версия была опровергнута медработниками.

Несколько тысяч местных жителей вышли на митинг, требуя закрыть полигон. Акция стала одной из многих аналогичных по всей стране. Требования ликвидации свалок и решения проблемы утилизации мусора вызвали протесты в разных регионах.

В июне 2019 года было возбуждено уголовное дело против оператора свалки «о нарушении правил обращения экологически опасных веществ». Причиненный в результате деятельности «Ядрово» вред был оценен в 2,6 млн руб. Летом 2020-го полигон проверил Росприроднадзор, который выявил 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами