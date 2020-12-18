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8 лет и 2 млн рублей за незаконную охоту на краснокнижных птиц
В Бурятии у браконьеров изъяли четырех кречетов. Редких птиц, занесенных в Красную книгу России, продавали на «черном» рынке. Охотники задержаны. Браконьерам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей. После обследования орнитологами пернатых выпустили на волю. #Бурятия #кречеты #браконьеры
8 лет и 2 млн рублей за незаконную охоту на краснокнижных птиц / Others
18 декабря 2020 г.
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