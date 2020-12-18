8 лет и 2 млн рублей за незаконную охоту на краснокнижных птиц

В Бурятии у браконьеров изъяли четырех кречетов. Редких птиц, занесенных в Красную книгу России, продавали на «черном» рынке. Охотники задержаны. Браконьерам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей. После обследования орнитологами пернатых выпустили на волю. #Бурятия #кречеты #браконьеры