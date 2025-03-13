ВОЙНА В ГАЗЕ
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Действия Израиля вызвали водный кризис в Газе
Только один из десяти жителей Газы имеет доступ к безопасной питьевой воде, в то время как 90% населения с трудом добывают чистую воду для выживания.
Действия Израиля вызвали водный кризис в Газе
Жительница Хан-Юнуса стирает в грязной воде
13 марта 2025 г.

Из-за решения Израиля закрыть пограничные ворота и прекратить подачу электроэнергии в Газу, в городе Дейр-эль-Балах остановилась центральная опреснительная установка, лишив тысячи палестинцев доступа к чистой воде в период Рамадана. Палестинские семьи остались без воды, что жизненно важно для удовлетворения основных нужд и нормальной повседневной жизни.

Представитель ЮНИСЕФ в Газе, Розалия Пулен, отметила, что в ноябре 2024 года около 600 тыс. человек получили доступ к питьевой воде. Однако вскоре поставки снова прекратились, что усугубило гуманитарный кризис. Она подчеркнула, что нехватка воды в Газе достигла критического уровня. Сейчас только один из десяти человек имеет доступ к безопасной питьевой воде, в то время как 90% населения с трудом добывают чистую воду для выживания.

Израиль лишил перемещенные палестинские семьи в Хан-Юнусе на юге Газы доступа к чистой воде даже во время Рамадана. Из-за трудностей в поисках пресной воды палестинцам приходится использовать соленую морскую воду для стирки и мытья посуды. Женщины вынуждены стирать одежду в небольшом количестве воды, а грязную воду невозможно сменить из-за ее нехватки.

После атак израильских войск на восточные и южные районы Газы, начавшихся 7 октября, восемь из 19 колодцев в Дейр-эль-Балахе вышли из строя. Глава администрации города, Низар Айяш, сообщил, что отключение электроэнергии на станции водоочистки снизило запасы пресной воды на 70 процентов, обострив водный кризис до беспрецедентного уровня. Муниципалитет, обеспечивающий водой 100 тыс. человек, планирует использовать генераторы для доступа к воде.

По данным правительства Газы, израильские атаки с 7 октября 2023 года нанесли серьезный урон медицинским учреждениям и канализационным системам, выведя из строя 330 тыс. метров водопроводной сети и 655 тыс. метров канализационных линий. 35 процентов водных ресурсов Газы и 717 колодцев не работают.

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