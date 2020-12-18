Сколько людей с ВИЧ в России

По данным на 30-е сентября 2020 года, в России зарегистрировали 1,4 млн случаев ВИЧ-инфекции. В их числе почти 1,1 млн россиян, живущих с болезнью, и 378 841 умерших. По информации «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Роспотребнадзора, за первые 10 месяцев этого года на ВИЧ в России протестировали 28,3 млн человек. Всего за неполный год в стране выявили почти 50 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ. Это, по данным властей, на четверть меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Но эксперты считают, что снижение этой цифры может быть связано с пандемией коронавируса. Из-за COVID-19 жителей страны меньше обследуют на ВИЧ, и сами люди с подозрением на иммунодефицит меньше обращаются в больницы. Больше всего ВИЧ-инфекцией поражены Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Оренбургская и Самарская области. Интересно наблюдать, и как меняется сам вирус. Если в 2000 году больше 86% инфицированных приходились на возрастную группу 15-29 лет, то сейчас 84% заболевших старше 30 лет.

Что говорят власти

Россию несколько раз признавали мировым лидером по темпам распространения ВИЧ-инфекции в мире. В конце ноября этого года власти рассказали, что страна вышла на плато по заболеваемости. «Число новых случаев ВИЧ-инфекции в нашей стране за последние годы снижается», – заявил главный специалист по инфекции в Минздраве России Алексей Мазус. Другого мнения придерживается заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДА «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он считает, что «ситуация как была плохая, так, наверное, еще хуже будет в этом году.

В отличие от предыдущих лет, в этот раз ситуация с распространением инфекции может еще больше усугубиться. В Минздраве признали, что из-за COVID-19 в России снизится количество тестирований на ВИЧ. «Действительно, допуск в медицинские организации становится ограниченным. Конечно, мы ожидаем, возможно, так же, как и в других странах, снижения количества тестов», – сказала помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова.

Проблема с лекарствами

Но проблема не только в новых случаях инфицирования ВИЧ, но и в том, как обеспечить антиретровирусной терапией тех, кто уже болеет. По последним данным, на диспансерном учете в России состоят 770 122 инфицированных ВИЧ, и это 68% процентов от числа живущих с ВИЧ. Из более чем миллиона ВИЧ-инфицированных россиян антиретровирусную терапию получают только 581 тысяча человек.

Пациенты с ВИЧ регулярно жалуются на нехватку лекарств. Так, еще в начале года в девяти регионах отмечали перебои с препаратом «Этравирин». Еще в трех – «Ралтегравира». По данным фонда «СПИД.ЦЕНТР», из-за отсутствия нужных лекарств пациентам приходится идти на крайние меры. К примеру, люди соглашаются на замену схем лечения без медицинских показаний или же принимают препараты, которые они плохо переносят».

TRT на русском поговорил с одним из ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся в такой ситуации. Уроженец Чечни согласился рассказать свою историю только на условиях анонимности. Аслану 48 лет, сейчас он живет в Европе, женат, воспитывает троих детей. О том, что у него ВИЧ, мужчина узнал 4 года назад, когда жил в Чечне.

«Я просто слег на две недели. Сначала была слабость, потом температура, увеличились лимфоузлы. Сначала это было похоже на осложненную простуду, но анализы показали, что это ВИЧ», – рассказывает Аслан TRTна русском. Анонимный тест на ВИЧ Аслан сдавал в соседней республике. Говорит, не хотел сдавать анализ в республике, где все друг друга знают. Получив положительный тест, 48-летний житель Чечни поехал в Москву, где попытался встать на учет и получить терапию.

«Мне отказали. Сказали, что у меня нет московской прописки, или регистрации, и еще чего-то. Сказали, зачем ты приехал сюда, если у вас в республике есть свой СПИД-центр», – вспоминает Аслан.

У Аслана не осталось другого выбора. Он поехал на родину, где встал на учет в республиканском центре по борьбе с ВИЧ и СПИД. Через некоторое время мужчина получил первую партию антиретровирусной терапии, но через полгода ему заменили схему лечения без объяснения причин. От новых препаратов у Аслана начались сильные побочные эффекты.

«Мне было очень плохо. Меня сильно вырывало, постоянно тошнило, болела голова. Были проблемы с кишечником. Когда я пошел к врачу и сказал, что от новых лекарств мне плохо, мне ответили, чтобы пил то, что дали. Они сказали мне, что лекарств почти нет, и что если я пойду жаловаться, то они расскажут всем моим родственникам о том, что у меня ВИЧ-инфекция. Это, конечно, для меня был бы сильный удар. Мне пришлось бы объяснять, что я не наркоман, что нетрадиционных наклонностей у меня нет, и что жене я тоже не изменял», – рассказывает Аслан.

После этого диалога в СПИД-центре Аслан еще два месяца принимал препараты с побочными эффектами. Но после того, как ему стало еще хуже, решил уехать из России.

Стратегия, которой нет

В этом году заканчивается срок реализации государственной программы противодействия ВИЧ-инфекции, которая была разработана в 2016-м. В декабре 2019-го президент России поручил правительству разработать новую стратегию на ближайшие 10 лет. Согласно документам, эту программу нужно было утвердить до 30-го июня.

Вместе с тем, в программе должны были быть учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание ключевым группам риска – наркопотребителям, секс-работникам, гомосексуалам и так далее. Также президент потребовал в два раза увеличить охват антиретровирусной терапией людей с ВИЧ, расширить систему тестирования на инфекцию с помощью диспансеризации.

Минздрав России заявил, что программу разработал, но не стал публиковать ее для общественного обсуждения. Вместо этого стратегию сразу отправили на согласование в федеральные органы. До сих пор документ не опубликован, что в нем предписано гражданам страны, неизвестно. Однако в распоряжении издания «Коммерсантъ» оказался текст стратегии. По мнению опрошенных журналистами экспертов, новый вариант программы на 80% дублирует прошлую.

Так, в новом документе ничего не сказано о постоянном использовании презервативов и лубрикантов для предотвращения передачи ВИЧ, доконтактной и постконтактной профилактике инфекции. В новой стратегии, как и в прежней, приоритетным направлением профилактики ВИЧ-инфекции является «информационно-пропагандистская деятельность и укрепление традиционных семейных и морально-нравственных ценностей».

По мнению социолога Искандера Ясавеева, навязывание моральных ценностей в контексте ВИЧ-инфекции не только не поможет снизить уровень заболеваемости, но и напротив, способствует ее росту. «Живущие с ВИЧ в большинстве случаев скрывают свой ВИЧ-статус от окружающих, оставаясь одни со своими трудностями. Подавленность и боязнь огласки не способствуют приверженности лечению. От морализаторской риторики в отношении ВИЧ следует полностью отказаться», – написалсоциолог в колонке для сайта Idel.Реалии.