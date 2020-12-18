Представители Турции и России оценили влияние эпидемии коронавируса на социальную и культурную сферы как беспрецедентное. Последствия ее будут сказываться на протяжении долгого времени и потребуют многих усилий самых с разных сторон, заключили эксперты.

В онлайн-конференции «Влияние пандемии COVID-19 на общественную жизнь» принял участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар, турецкие и российские ученые, представители некоммерческих организаций, бизнес-структур и проч. Выступающие оценили изменения в сфере туризма, культуры, образования и экономики, вызванные глобальной пандемией коронавирусной инфекции. Трансляция доступна на странице организаторов – московского филиала Института им. Юнуса Эмре, который является официальным центром турецкой культуры при посольстве Турецкой Республики.

Открывший заседание посол Мехмет Самсар в своем выступлении выразил сожаление, что многие важные запланированные на этот год мероприятия, в частности, празднование 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Анкарой, не состоялись из-за введения карантинных мер. В сложившейся непростой обстановке основным приоритетом консульства, по его словам, стало оказание поддержки более 800 турецким студентам, которые проходят обучение в 150 российских вузах. Каждый из них получил подарки и стипендии от посольства во время месяца Рамазан, который пришелся на глобальный карантин в первую волну пандемии.

Весной после объявления о закрытии границ для граждан Турции были организованы специальные рейсы «Турецких авиалиний», также из московского «Внукова» на президентских джетах вылетели тяжелобольные граждане Турецкой Республики для получения медицинской помощи на родине – все перелеты были организованы посольством по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал Самсар.

Он также отметил участие российской стороны в преодолении последствий эпидемии, в частности, распоряжение президента Владимира Путина о продлении разрешения на временное проживание турецким гражданам до 15 декабря 2020 года. Также взаимное сотрудничество позволило в августе этого года открыть границы и возобновить турпоток из России в Турцию, где для безопасности туристов были приняты все меры предосторожности. В 2020 году Турцию посетили около 2 миллионов туристов, и по прогнозам специалистов, в следующем году это число возрастет.

Помимо Мехмета Самсара на конференции свои доклады представили директор Института им. Юнуса Эмре в Москве Омер Озкан, ректор Университета Гази в Анкаре Муса Йылдыз, глава кафедры международного предпринимательства Университета TOBB Хаккы Арда Токат, сопредседатель Ассоциации российских и турецких предпринимателей Сабахаттин Явуз и глава Всемирного турецкого делового совета Али Галип Савашир.

С российской стороны участвовали директор Центра исследований современной Турции СПбГУ Аполлинария Аврутина, эксперт Ростуризма и член международной комиссии Российского союза туриндустрии Наталья Белякова, а также директор музея Владимира Набокова в Санкт-Петербурге Андрей Аствацатуров.