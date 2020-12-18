Лекарства, которые раньше можно было без проблем приобрести в российских аптеках, сейчас в дефиците. Об этом слышали 48% граждан, а 34% столкнулись лично, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в середине ноября.

45% россиян о дефиците не слышали, также большая часть населения (60%) не заметила повышения цен на препараты. Им возражают 34% опрошенных, отметивших подорожание лекарств, 11% вовсе утверждают, что цены выросли многократно.

О дефиците медикаментов чаще говорят в больших городах: подтвердивших этот факт опрошенных из мегаполисов больше на 6-10%, чем респондентов из малых населенных пунктов. Это объясняется частотой социальных контактов и более высокими стандартами жизни.

На фоне нехватки лекарств в аптеках и ажиотажного спроса, вызванного прежде всего пандемией коронавирусной инфекции, в России появился новый тренд – «аптечные челноки». Предприимчивые граждане предлагают привезти нужные препараты из другого города или региона и перепродают их по более высокой цене.

На актуальную проблему обратили внимание и высокопоставленные руководители, которые в свою очередь обвиняют в сложившейся ситуации региональных чиновников. «Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно. Если где-то есть дефицит, то это безответственность местных, региональных властей, отвечающих за эту сферу, недостаточный контакт и взаимодействие с поставщиками лекарств», – подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент Владимир Путин видит причину дефицита в проблемах логистики. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции 17 декабря: «Это проблема логистики, несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала».