ПОЛИТИКА
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Сотни мигрантов удерживаются в антисанитарных условиях в Саудовской Аравии
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Саудовской Аравии положить конец бесчеловечному обращению с мигрантами. Согласно докладу, в центре временного содержания в Эр-Рияде на протяжении нескольких месяцев в переполненных помещениях находятся сотни людей. #мигранты #HRW #Саудовская_Аравия
Сотни мигрантов удерживаются в антисанитарных условиях в Саудовской Аравии / Others
18 декабря 2020 г.
Истории
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