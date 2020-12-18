Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) планирует привлечь заключенных к принудительным работам по очистке Арктики от мусора и загрязнений, сообщает «Интерфакс». О соответствующих разработках рассказала глава управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН Елена Коробкова на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

«Территориальными органами ФСИН России, относящимися к Арктической зоне, вместе с властями субъектов прорабатывается вопрос привлечения осужденных к принудительным работам для очистки Арктической зоны от загрязнения, в том числе с использованием модульных конструкций, пригодных для проживания осужденных», – цитирует Коробкову новостное агентство.

Некоторые договоренности по этому вопросу уже достигнуты: в частности, власти Норильска, где в конце мая с. г. произошла одна из крупнейших утечек нефтепродуктов, уже выделили помещение под исправительный центр, рассчитанный на 56 человек. Заключенные в скором времени отправятся на работы по очистке Арктической зоны в Красноярском крае.

Коробкова попросила обратить особое внимание на данный проект органы исполнительной власти всех субъектов РФ, являющихся участниками развития Арктической зоны, учитывая важность создания условий для проживания осужденных и сотрудников ФСИН в суровых климатических условиях.

Помимо этого, планируется очистить 15 объектов в Архангельской области для ликвидации незаконных свалок на землях лесного фонда в Арктической зоне. «Таким образом, организациям, обеспечивающим проведение мероприятий по очистке территории Арктической зоны от загрязнений и развитию инфраструктуры в Арктической зоне, представляется целесообразным организовать взаимовыгодное сотрудничество с ФСИН России по привлечению к таким работам осужденных к принудительным работам», – резюмировала Елена Коробкова.

СМИ и правозащитники в связи с предложением ФСИН напомнили, что бесплатный труд заключенных в суровых арктических условиях однажды уже активно использовался в истории России – в ГУЛАГе в эпоху сталинских репрессий.