Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу принял министра иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара, находящихся в Киеве с официальным визитом. В ходе беседы он поблагодарил Анкару за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, о чем написал в своем Twitter.

«Мы передали президенту Украины приветствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Наши отношения находятся на прекрасной уровне. В будущем году в нашей стране состоится 9-е заседание Стратегического совета на высшем уровне», - отметил по итогам встречи Чавушоглу.

Турецкие министры ранее в Киеве встретились с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

Основная цель визита - переговоры в формате «квадрига» (2+2) с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Тараном.

По словам Акара, отношения между Анкарой и Киевом, начиная с 2011 года, имеют характер стратегического партнерства. Нынешнее их состояние он назвал «великолепными». Министр напомнил, что между Турцией и Украиной периодически проводятся встречи высокого уровня, а президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского связывают дружественные отношения.

Турция поддерживает усилия Украины по интеграции в евроатлантическое сообщество. При этом Анкара считает важным обеспечение безопасности и защиту интересов крымских татар. Глава минобороны также подчеркнул значимость турецко-украинского сотрудничества в сфере оборонной промышленности, выразив уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия в данной области.

Чавушоглу и Акар в ходе своего официального визита в Киев также встретились с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине послом Халитом Чевиком.

Была обсуждена ситуация на Востоке Украины, где продолжаются столкновения с пророссийскими боевиками. «Конфликт на Донбассе следует урегулировать дипломатическим путем. Минские договоренности должны быть полностью выполнены», – отметил Чавушоглу.

Кроме того, в столице Украины министры провели встречу с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым. На переговорах присутствовали заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, депутаты парламента Рустем Умеров и Ахтем Чийгоз. «Мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы всегда рядом с нашими крымскотатарскими братьями», – написал Чавушоглу по итогам беседы в Twitter.

В ходе визита Акар и Чавушоглу также встретились с представителями общин гагаузов и турок-ахыска Украины.