Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с послами Украины рассказал об основных успехах и стратегии внешнеполитического курса государства. По его словам, у страны был чрезвычайно успешный год в сфере европейской и евроатлантической интеграции, и в дальнейшем закрепленный в Конституции курс на обретение членства в Европейском Союзе и НАТО будет продолжен, пишет Anadolu.

Зеленский отметил, что Украина давно определилась с направлением своего развития. «Наш общий выбор – быть частью демократического мира и утверждать высокие демократические стандарты в Украине. А на международной арене мы должны быть активными промоутерами демократических ценностей и укреплять свое положение как субъекта, именно субъекта, а не объекта, геополитических отношений», – подчеркнул президент.

Успехом Зеленский назвал 22-ой саммит Украина-ЕС, состоявшийся в октябре в Брюсселе, и полученное Киевом приглашение присоединиться к партнерству НАТО с расширенными возможностями. «Наша цель – использовать процесс обновления Соглашения для максимальной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. А что касается деятельности Миссии Украины при НАТО – я хочу видеть украинских дипломатов и военных не только в штаб-квартире в Брюсселе, но и во всех структурах партнерства НАТО», – резюмировал президент.

По словам Зеленского, первоочередной внешнеполитической задачей были и остаются – установление мира, защита суверенитета и территориальной целостности Украины, что напрямую связано с отношениями с восточным соседом. «Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне РФ. Это не только вражеские действия против нашей независимости, против Украины, это вызов всему, мы считаем, цивилизованному мировому сообществу», – отметил Владимир Зеленский, назвав работу над привлечением Москвы «к юридической ответственности за нарушение международного права» принципиально важной.

На этой неделе Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2021 года «из-за сохраняющихся попыток дестабилизировать ситуацию в Украине». Среди санкционных мер – ограничение доступа российских банков и структур к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС, запрет на предоставление поддержки финансовым структурам РФ и запрет на получение современных технологий в сфере энергетики.