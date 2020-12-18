ЮНИСЕФ впервые за более чем 70-летнюю историю оказал поддержку детям из Великобритании, пострадавшим от последствий глобальной пандемии COVID-19. По статистике, в одной из самых экономически развитых стран мира недоедают 2,4 миллиона несовершеннолетних, пишет газета The Guardian.

По заявлению структуры ООН, занимающейся оказанием гуманитарной помощи детям во всем мире, пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным кризисом, затронувшим несовершеннолетних со времен Второй мировой войны. Опрос, проведенный британской компанией YouGov в мае 2020 года по заказу благотворительного Food Foundation, показал, что 2,4 миллиона детей (17% от общего количества) в Соединенном Королевстве живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности. К октябрю этого года родители еще 900 тысяч детей подали заявки на бесплатное школьное питание.

ЮНИСЕФ выделил 25 тысяч фунтов стерлингов для проекта School Food Matters, который в течение двухнедельных рождественских, а также февральских каникул будет поставлять 18 тысяч завтраков ученикам 25 школ. Сервис по доставке еды Abel & Cole также предоставит на сумму 4,5 тысяч фунтов стерлингов 1,2 тонны фруктов и овощей, которые будут включены в боксы с завтраками. Тем самым гуманитарную помощь получат дети из неблагополучных семей лондонского района Саутуарк, для которых последствия пандемии оказались наиболее ощутимыми.

«Мы очень благодарны ЮНИСЕФ за своевременное финансирование. Реакция на нашу летнюю программу бесплатных коробок с завтраком показала нам, что семьи действительно испытывают трудности, и многие из них столкнутся с мрачной перспективой двухнедельных зимних каникул без доступа к бесплатному школьному питанию и с тем фактом, что им придется рассчитывать на свои собственные средства, чтобы прокормить детей», – отметила основатель и исполнительный директор School Food Matters Стефани Слейтер.

Заместитель лидера оппозиционной партии лейбористов Анджела Райнер выразила возмущение тем фактом, что ЮНИСЕФ приходится выделять средства для процветающей Великобритании. «Тот факт, что ЮНИСЕФ вынужден вмешиваться, чтобы накормить голодных детей нашей страны, - это позор и Борису Джонсону [премьер-министр], и Риши Сунаку [канцлер Казначейства]должно быть стыдно», – написала Райнер в Twitter.

«Мы - одна из самых богатых стран мира. Наши дети не должны полагаться на гуманитарные благотворительные организации, которые привыкли действовать в зонах боевых действий и помогать жертвам стихийных бедствий. Благотворительные фонды по всей стране проделали блестящую работу, вмешавшись там, где правительство потерпело неудачу, но до этого никогда не должно было доходить», – цитирует политика The Guardian.

Такого же мнения придерживается член парламента от партии лейбористов Ричард Бургон: «Бедность – это политический выбор. Правительство могло положить конец детской бедности в Великобритании, заставив сверхбогатых платить справедливые налоги. Но оно не делает этого».