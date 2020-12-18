Мэрия Набережных Челнов (Татарстан) решила выяснить, сколько школьников подписаны на «деструктивные» группы в социальных сетях. О соответствующем требовании властей, адресованном директорам 29 учебных заведений, узнала «Медиазона».

К письму с инструкцией о «выявлении несовершеннолетних» в группах в социальных сетях и «планируемых профилактических мерах воздействия» в их отношении прилагается список «деструктивных» страниц. В перечне мэрии фигурируют 55 групп в социальной сети «ВКонтакте», разделенные на четыре категории: «пропаганда нетрадиционного ислама», «националистические», «хулиганские» и «политические».

К первой категории относятся группы «Счастье в Исламе», «Жены арестованных мусульман», «Коран и Сунна в понимании саляфов», всего таких пабликов 16. Во второй указаны страницы «Тесак - фан-сообщество», «Народная Самооборона», «Призрак майдана», «Акции протеста», РФО «ПАМЯТЬ», «Русские против Путина», «Русские против самозванца» и еще восемь с аналогичной тематикой. «Хулиганских» групп оказалось меньше всего, некоторые из них посвящены стилю в одежде: «Челнинский модник», «Поясни за шмот», «Душа пацана» и Ultras shop Chelny.

Самым большим разделом оказались «политические» паблики, которых всего мэрия насчитала 18. Среди них: «Он нам не Царь!», «Свободные новости», Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Команда Навального Казань», «Барака Обама», «дональд трамп», «Я против Путина и ЕР», «Денег нет вы держитесь!», Free Speech.

Опрошенные «Медиазоной» учителя признались, что «шпионить» за школьниками не собираются, и к требованию властей относятся негативно. В то же время заведующая управлением образования Набережных Челнов Татьяна Бросалина утверждает, что инициатива мэрии не имеет никаких политических мотивов: «Это в рамках профилактической работы, здесь ничего такого нет. Тут разговор абсолютно не про политику. Никакие права и свободы ребенка не нарушаются».