Украина и Турция провели встречу в формате «Квадрига»

Украина и Турция впервые провели встречу в новом формате «Квадрига» (2+2) в Киеве. В ней приняли участие министры иностранных дел и обороны двух стран. На пресс-конференции по итогам консультаций главы ведомств рассказали, что активно развивают военно-техническое сотрудничество и подтвердили намерение провести следующее заседание в Турции в 2021 году.