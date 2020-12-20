20 декабря 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Украина и Турция провели встречу в формате «Квадрига»
Украина и Турция впервые провели встречу в новом формате «Квадрига» (2+2) в Киеве. В ней приняли участие министры иностранных дел и обороны двух стран. На пресс-конференции по итогам консультаций главы ведомств рассказали, что активно развивают военно-техническое сотрудничество и подтвердили намерение провести следующее заседание в Турции в 2021 году.
Украина и Турция провели встречу в формате «Квадрига» / Others
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