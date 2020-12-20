ПОЛИТИКА
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Пашиняна изгнали с траурных мероприятий в “Ераблуре”
Тысячи протестующих в субботу преградили дорогу премьер-министру Армении Николу Пашиняну к мемориальному комплексу “Ераблур“, где проходили траурные мероприятия в память о погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Собравшиеся выкрикивали лозунги в адрес премьера, обвиняли его в капитуляции и смерти тысяч армян, на кладбище к которым он пришел. Спустя 40 дней с момента прекращения огня и подписания соглашения в Армении продолжаются протесты несогласных с поражением в 44-дневной войне. #пашинян #армения #карабах
Пашиняна изгнали с траурных мероприятий в “Ераблуре” / Others
20 декабря 2020 г.
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