Пашиняна изгнали с траурных мероприятий в “Ераблуре”

Тысячи протестующих в субботу преградили дорогу премьер-министру Армении Николу Пашиняну к мемориальному комплексу “Ераблур“, где проходили траурные мероприятия в память о погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Собравшиеся выкрикивали лозунги в адрес премьера, обвиняли его в капитуляции и смерти тысяч армян, на кладбище к которым он пришел. Спустя 40 дней с момента прекращения огня и подписания соглашения в Армении продолжаются протесты несогласных с поражением в 44-дневной войне. #пашинян #армения #карабах