В Катаре открыли стадион ЧМ-2022

В Аль-Райяне прошло торжественное открытие четвертого стадиона ЧМ-2022. В рамках красочной церемонии был сыгран финал 48-го Кубка эмира Катара. Стадион “Ахмад бин Али” также станет местом проведения игр первого на Ближнем Востоке Чемпионата мира по футболу FIFA 2022. Его вместимость 40 тысяч зрителей, стадион примет пять матчей Чемпионата мира 2022, включая 1/8 финала. #катар #ЧМ2022 #футбол