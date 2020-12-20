ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Катаре открыли стадион ЧМ-2022
В Аль-Райяне прошло торжественное открытие четвертого стадиона ЧМ-2022. В рамках красочной церемонии был сыгран финал 48-го Кубка эмира Катара. Стадион “Ахмад бин Али” также станет местом проведения игр первого на Ближнем Востоке Чемпионата мира по футболу FIFA 2022. Его вместимость 40 тысяч зрителей, стадион примет пять матчей Чемпионата мира 2022, включая 1/8 финала. #катар #ЧМ2022 #футбол
В Катаре открыли стадион ЧМ-2022 / Others
20 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us