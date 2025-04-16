Вооруженные силы Украины во вторник нанесли удар по российской зенитно-ракетной системе, которая, по утверждению Киева, использовалась для обстрела Сум в Вербное воскресенье. Тогда, 13 апреля, российская армия нанесла удар по центру города, когда люди начали собираться на богослужения. Погибли 35 человек, включая двух несовершеннолетних, ранены были 117, среди них 15 детей.

По данным украинского Генштаба, был атакован пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Сообщается о «вторичной детонации боеприпасов», однако информация о жертвах не уточняется.

Российские военные блогеры косвенно подтвердили удар. Например, телеграм-канал «Северный канал» написал, что «таких потерь у бригады еще не было». Отмечался налет из более чем 30 беспилотников по населенном пункту Клюква в Курской области.

Удар по Сумам вызвал резкую реакцию Запада. Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал атаку «переходом всех границ». Дональд Трамп также назвал случившееся «ужасным», хотя в последующих комментариях возложил часть ответственности на Джо Байдена и Владимира Зеленского. Демократы в Конгрессе США тем временем готовят законопроект о расширении поддержки Украине и ужесточении санкций против России.