В результате трех израильских авиаударов по Газе погибли 39 человек, десятки получили ранения. Один из ударов пришелся по кафе Al-Baqa, расположенному на побережье в центральной части города. В момент атаки там находились мирные жители.

На видеокадрах, которые появляются в соцсетях, видно окровавленные и изуродованные тела как внутри, так и снаружи кафе. Люди вытаскивают раненых на одеялах и самодельных носилках.

Сообщается, что Израиль активизировал авиаудары в преддверии переговоров в Вашингтоне, инициированных США, Египтом и Катаром.