ВОЙНА В ГАЗЕ
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Три израильских авиаудара по Газе: 39 человек погибли
Три израильских авиаудара по Газе: 39 человек погибли / TRT Russian
1 июля 2025 г.

В результате трех израильских авиаударов по Газе погибли 39 человек, десятки получили ранения. Один из ударов пришелся по кафе Al-Baqa, расположенному на побережье в центральной части города. В момент атаки там находились мирные жители.

На видеокадрах, которые появляются в соцсетях, видно окровавленные и изуродованные тела как внутри, так и снаружи кафе. Люди вытаскивают раненых на одеялах и самодельных носилках.

Сообщается, что Израиль активизировал авиаудары в преддверии переговоров в Вашингтоне, инициированных США, Египтом и Катаром.

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