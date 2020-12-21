Китай и Россия представляют собой две основных угрозы Соединенным Штатам на море. Военно-морской флот США примет «более агрессивную» военную стратегию против этих держав.

Как пишет «Медуза», в новой совместной стратегии Военно-морских сил, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США отмечается, что Китай и Россия «используют все возможные инструменты, чтобы подорвать международное право для обеспечения своих интересов», а также проводят ревизионистскую политику и стремятся к агрессивной добыче природных ресурсов по всему миру. Вашингтон называет их «непреклонными соперниками», которые в случае конфликта якобы могут захватить территории прежде, чем США вместе с союзниками смогут эффективно отреагировать.

При этом в документе подчеркивается, что именно Китай — а не Россия — является главной угрозой: «Китай — единственный противник, экономический и военный потенциал которого является долгосрочным вызовом для Соединенных Штатов». Для борьбы с Китаем и Россией стратегия предусматривает углубление международных связей США со своими союзниками по всему миру и модернизацию флота.

В последние годы основным местом морского противостояния США и Китая является Южно-Китайское море. Пекин заявляет свои территориальные претензии на несколько спорных островов (вопреки решениям международных судов) и наращивает свое военное присутствие в регионе. США выступает в поддержку противников Пекина, регулярно проводя в акватории крупные учения.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия является «врагом» США. В интервью радиожурналисту Марку Левину американский чиновник рассказал, что его часто спрашивают, кто является врагом Соединенных Штатов. «Ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — заявил он.

Как отмечает «Газета.Ру»,зачастую официальные власти США не называют Россию именно врагом. Чаще использует слово «противник». Сам же глава Госдепа говорил ранее, что Москва представляет для Вашингтона «реальный вызов». Тем не менее на этот раз Помпео не стал подбирать выражения.

Продолжая высказывать свое мнение, глава внешнеполитического ведомства США напомнил про недавнюю кибератаку на американское правительство, к которой якобы могла быть причастна Москва. «Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам», — добавил он.