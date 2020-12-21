В Верхнем Уфалее Челябинской области правоохранительные органы расследуют уголовное дело о незаконной передаче местному депутату земли, выделенной мусульманской общине для строительства мечети, пишет IslamNews.

Дело о превышении должностных полномочий местными чиновниками (статья 286 УК РФ) было возбуждено после публикации порталом Znak.Com материала, где указывалось, что на отведенном под мечеть участке депутат Алексей Сагдеев возводит коттедж. Наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы.

«По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данным следствия, в 2012 году местная мусульманская религиозная организация «Махалля мечеть № 872 Верхнего Уфалея» получила в бессрочное пользование участок на улице Парковой, 9. Он относится к категории земель населенных пунктов. На этом месте планировалось возвести мечеть. Позже участок был разделен пополам.

Несмотря на имеющееся у мусульман свидетельство о госрегистрации, в Управлении имущественных отношений Верхнего Уфалея изменили статус участка на «для индивидуального жилищного строительства» и выставили его на аукцион. Затем незаконно изъятую у верующих землю передали в аренду депутату городского собрания, который решил построить здесь коттедж.

В настоящий момент требование прокуратуры вернуть землю законному владельцу с восстановлением изначального статуса полностью удовлетворено, передает Znak.Сom. В сообщении надзорного ведомства отмечается, что «одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности». Расследование дела продолжается.